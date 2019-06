Vladimir Luxuria direttrice del Lovers Film Festival di Torino dedicato ai film Lgbtqi

Vladimir Luxuria è la nuova direttrice di Lovers Film Festival di Torino, primo festival cinematografico dedicato ai film Lgbtqi+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali) di cui ricorrono il prossimo anno i 35 anni dalla fondazione. A ufficializzare la nomina è una nota del Museo Nazionale del Cinema. «Lavorerò con entusiasmo e senso di responsabilità per un Festival che, grazie al linguaggio del cinema, riesca ad aprire le menti e a riscaldare i cuori - afferma la neodirettrice Vladimir Luxuria - accolgo con gioia la fiducia che è stata riposta in me e mi adopererò con tutte le mie forze affinché ovunque ci sia il buio dell'ignoranza e del pregiudizio possa accendersi un fascio di luce che proietti emozioni e conoscenza». «Lavorare con Vladimir Luxuria - spiega Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema - consentirà al festival di potenziare la creatività della proposta e la visibilità dei programmi, per dialogare in modo più diretto non solo con la comunità Lgbtqi+, ma con un pubblico sempre più ampio».