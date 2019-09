Vittorio Cecchi Gori operato d'urgenza nella notte a Roma: «Condizioni stabili»

Paura per Vittorio Cecchi Gori. Operazione d'urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per il regista a causa di una appendicite acuta con peritonite: l'intervento, informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica.

Cecchi Gori è giunto nel Pronto Soccorso del Gemelli nella tarda serata di ieri in buone condizioni generali con i sintomi caratteristici dell'appendicite acuta, come ha spiegato il professor Francesco Landi medico personale e amico di Cecchi Gori. Dopo l'intervento per precauzione Cecchi Gori è stato ricoverato presso la Tipo del Policlinico Gemelli, diretta da Massimo Antonelli, dove è stato stabilizzato.

«Le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla Terapia intensiva post chirurgica, salvo imprevedibili variazioni», precisa il Gemelli.



