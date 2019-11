Violante Placido: «Mi piaceva Nicolas Cage, ma lui invece ammirava mia madre»

Violante Placido ospite nel salotto di Vieni da me, su Rai1, si è aperta con Caterina Balivo confessando tra le altre cose di aver avuto un debole per Nicolas Cage, che a sua volta era innamorato della madre, l’attrice Simonetta Stefanelli. «Da bambina l’ho visto in Stregato dalla luna e mi piaceva da morire. Mentre lui a sua volta aveva un debole per mia madre. Me lo ha detto mentre stavamo girando Ghost Rider in Romania: un giorno finiamo di girare alle 4 di notte e lui mi invita a mangiare delle uova strapazzate con del vino rosso, e lì mi confessa che quando vide mia madre ne Il Padrino rimase folgorato da lei».

LEGGI ANCHE Caterina Balivo, bufera social dopo la provocazione di Sgarbi: «Io mai contro l'autonomia delle donne»



Violante Placido ha lavorato anche con, che ha definito un «fantastico compagno di lavoro»: «Anni prima avevo sognato di baciarlo, e il sogno si è poi avverato. Lui è una persona che sa veramente metterti a proprio agio, anche perché è sia attore che regista». Del padre Michele Placido, l’attrice dice poi che come regista «è veramente tosto»: «Come papà è stato veramente “morbido”, un papà buonissimo. Invece come regista si è preso la sua vendetta».

Da Caterina Balivo l’attrice ha anche parlato degli atti di bullismo di cui è stata vittima quando si trasferì negli Stati Uniti. «Los Angeles era meravigliosa, ma per una bambina di undici-dodici anni cambiare scuola, lontana da mio padre che lavorava, è stato un cambiamento forte. Inoltre i bambini non sono stati accoglienti, anzi venivo messa in disparte e mi facevano un sacco di dispetti. Rispetto alle ragazze della classe, io ero naif e mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Quindi durante le vacanze di Natale a Roma non sono più voluta tornare. Ero talmente disperata che ho detto a mia madre che volevo ritornare nella mia scuola con i miei amici. E così è stato».

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA