Ciampino, Vin Diesel è tornato a Roma e ai Castelli per l'anteprima mondiale di Fast&Furious 10. Trailer

Vin Diesel di nuovo a Roma e dintorni: sorridente e rilassata, la star americana è arrivata nella serata di martedì all'aeroporto di Ciampino con un volo privato. L'attore è tornato per la presentazione in anteprima mondiale del film Fast&Furious 10 girato nella Capitale e a Genzano, ai Castelli Romani, la scorsa primavera. L'appuntamento è per venerdì 12 maggio a piazza della Repubblica a Roma al cinema The Space Moderno alle 21.15. Serata a inviti alla presenza del cast e del regista della spettacolare saga americana: numerosi mega schermi saranno installati sulla piazza.

(Foto di Luciano Sciurba)