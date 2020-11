Verdone, Mattarella telefona all'attore per i 70 anni: «Grazie per ciò che ha donato agli italiani»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina a Carlo Verdone per fargli gli auguri per il 70/mo compleanno. Nel corso della telefonata il presidente Mattarella ha ringraziato Verdone per quanto ha donato in quasi cinquant'anni di carriera all'arte cinematografica e agli italiani. Lo rende noto il Quirinale.

«Buon compleanno di vero cuore a Carlo Verdone per i suoi 70 anni, uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano. Auguri Carlo!». Così sui canali social il segretario Pd Nicola Zingaretti.

Carlo Verdone, 70 anni un sacco belli: «L'erede di Sordi? Non esiste. E credo che neanche io ne avrò»

Anche l'As Roma festeggia Carlo Verdone, che oggi compie 70 anni. «Buon compleanno, Carlo», seguito da un cuore è il messaggio del club, di cui il regista è notoriamente tifoso, con una sua foto nella Hall of Fame dei giallorossi.

