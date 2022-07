Il cinema sotto le stelle continua ad incantare i romani. E anche questa settimana la programmazione delle arene offre film per tutti i gusti, spesso presentati dagli stessi protagonisti.

PIAZZA SAN COSIMATO. Mercoledi 13, per Cinema in piazza organizzato dal Piccolo America, nella storica piazza di Trastevere è in programma ”La finestra sul cortile”, il capolavoro di Alfred Hitchcock. Giovedi 14 si vedrà ”Il club” di Pablo Larraìn, venerdi 15 il cult di Marco Ponti ”Santa Maradona” con il compianto Libero De Rienzo che verrà ricordato dal regista, sabato 16 lo spettacolare ”Capitan Hook” di Steven Spielberg e domenica 17 Francesco Piccolo presenterà la commedia ”In nome del figlio” di Francesca Archibugi.

PARCO DELLA CERVELLETTA. Sempre per Cinema in piazza, la star della settimana è Carlo Verdone che giovedi 14 luglio, per la prima volta alla Cervelletta, presenta il suo film ”Ma che colpa abbiamo noi”. Lo precede, mercoledi 13, ”La pazza storia del mondo” di Mel Brooks. Venerdi 15 da non mancare ”Cold War” di Pawel Pawlikowski, sabato 16 ”La comune” di Thomas Vinterberg e domanica 17 ”Lo Hobbit - la battaglia dele 5 Armate” di Peter Jackson.

MONTE CIOCCI. Nella terza location di Cinema in piazza mercoledi 13 è di scena un cult di Leos Carax: ”Holy Motors”, giovedi 14 ”Social Network” di David Fincher, venerdi 15 il cartoon ”Madagascar” mentre Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano sabato 16 ”Milano via Padova”. La sttimana si chiude domenica 17 con ”Cadaveri eccellenti”, il capolavoro di Francesco Rosi.

CASA DEL CINEMA. Per la rassegna Caleidoscopio, ospitata nell’arena Ettore Scola, dal 15 al 17 luglio è di scena il Festival del cinema africano.

SCENA, IL CINEMA LUNGO IL TEVERE. Mercoledi 13 Ferzan Ozpetek presenta due ountare della serie ”Le fate ignoranti”.

ISOLA DEL CINEMA. All’Isola Tiberina sabato 16 è in programma ”The Batman” di Matt Reeves (Arena Lexus a pagamento), mentre a ingresso libero al Cinelab si vedrà ”Red Shoes” di Rudé Boty. Domenica 17, all’Arena Lexus, c’ il film vincitore dell’Oscar ”Drive My Car” di Ryûsuke Hamaguchi, a ingresso libero ”L’altro buio in sala” di Ciro Formisano. Per la rassegna ”Nouvelle Vague sul Tevere”, mercoledi 13 è in programma ”Cléo dall 5 alle 7”, il classico di Agnès Varda.

ARENA NUOVO SACHER. Mrcoledi 13 ”One Second” di Zhang Yimou, giovedi 14 ”Quanno chiove” con G. Apicella, venerdi 15 lìopera prima di Jasmine Trinca ”Marcel!”, sabato 16 ”Maternal” di Maura Delpero, domenica 17 di nuovo ”One second”.