Venezia 80, Quentin Dupieux in "Daaaaaali!"

Venerdì 8 Settembre 2023, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 12:04

Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia arriva la commedia francese DAAAAAALI! diretta da Quentin Dupieux, sulla storia di un giovane giornalista francese che incontra ripetutamente Salvador Dalí per il progetto di un film documentario le cui riprese non hanno mai inizio...

Il genio di Salvador Dalì continua dunque a brillare sul grande schermo con questa pellicola che è una dichiarazione d'amore nei confronti di Dalì. Il regista Quentin Dupieux si è ispirato ai video originali del pittore spagnolo e ha trasformato questa idea in un film con una solida sceneggiatura e un montaggio sperimentale. Dupieux è noto per il suo approccio creativo e per non stancare gli attori sul set. È un regista prolifico e musicista attivo nel cinema francese.