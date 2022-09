Venezia 79, Francesca Chillemi e Can Yaman incantano sul red carpet. Cosa c'è tra loro?

Francesca Chillemi e Can Yaman hanno incantato tutti sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia. I due hanno sfilato in total black: lei con un crop top senza spalline e una gonna a tubino in paillettes, lui ha indossato un completo nero con camicia bianca, papillon e scarpe di vernice.

Can Yaman e Francesca Chillemi, cosa c'è tra loro

Nei giorni scorsi si è molto parlato della coppia protagonista della fiction in uscita "Viola come il mare". La forte intesa tra i due avrebbe spinto gli amanti del gossip a ipotizzare un presunto flirt tra loro.

Can Yaman difende Francesca Chillemi, lo sfogo contro le fan: «Smettetela di aggredire ogni donna che mi si avvicina»

Si tratterebbe solo di voci, l'attrice ed ex Miss Italia infatti da anni è legata al compagno Stefano Rosso.