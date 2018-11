Sophia Loren, all'asta la vestaglia indossata nel film di Scola Una giornata particolare

A disegnarla fu lo stesso regista, per rendere l'idea di una donna dimessa, moglie e madre sotto il regime. Adesso la vestaglia indossata sul set da Sophia Loren nel film del 1977 di Ettore Scola “Una giornata particolare” va all'asta. L'iconico abito sarà messo in vendita, con una stima tra 18.000 e 20.000 euro, martedì 11 dicembre da Minerva Auctions (Gruppo Finarte) a Roma, a Palazzo Odescalchi, in piazza Santi Apostoli. La vestaglia in cotone fu disegnata dal regista Scola per il costumista Enrico Sabbatini, che poi la realizzò. Anche il raffinato disegno preparatorio sempre di Scola, a china colorato con pennarelli, sarà messo all'asta con una stima di 5-6mila euro. Entrambi i cimeli provengono dall'Archivio Ettore Scola della famiglia del cineasta.

è considerato da molti il capolavoro di Ettore Scola, con i due divi italiani più belli e amati, Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il piano sequenza iniziale ritrae la Loren all'interno della cucina e la vestaglia che indossa rappresenta a pieno il modello di donna che Scola immaginava. Dal bozzetto si evince come Scola pensasse a una vestaglia particolare: tradizionale nella forma, ma con due risvolti anteriori che ondeggiano seguendo le forme, i fiori che la decorano sono volutamente spenti. Film icona delle organizzazioni gay nel mondo,

sollevò il problema della discriminazione degli omosessuali e della donna. Candidato per l'Italia agli Oscar come miglior film straniero e per la miglior interpretazione maschile, vinse il Golden Globe quale migliore film straniero, il David di Donatello per la regia e per la migliore attrice protagonista, il Nastro d'argento sempre per l'interpretazione della Loren, il Globo d'oro come miglior film, attore e attrice, oltre a ricevere una nomination a Cannes.

