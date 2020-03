Un prequel di “La bella e la bestia”, lo annuncia Disney +

Disney +, il nuovo servizio in streaming della Walt Disney, sta lavorando ad un prequel di “ La bella e la bestia ” . Lo scrive Hollywood Reporter secondo cui per il progetto sono stati ingaggiati gli sceneggiatori della serie “ C'era una volta ” , Eddy Kitsis e Adam Horowitz nonché gli attori Josh Gad e Luke Evans.



Il prequel, che ancora non ha un titolo, sarà un evento musicale in sei episodio basato sul film del 2017. Sempre secondo Hollywood Reporter, nessuna delle star del film, tra cui Emma Watson e Dan Stevens è coinvolta al momento nel prequel. © RIPRODUZIONE RISERVATA