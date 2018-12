Un giorno da Unno: rassegna di film su Attila in attesa della prima scaligera

Un giorno da Unno

è il titolo della rassegna cinematografica organizzata, in occasione della prima della stagione del Teatro alla Scala, dal Museo Interattivo del Cinema, giovedì 6 e venerdì 7 dicembre.



Per il settimo anno, il Museo del Cinema, all’interno della manifestazione

Prima Diffusa

, organizzata dal Comune di Milano e da Edison, propone la proiezione in diretta dal Teatro alla Scala della prima scaligera con l’opera di Giuseppe Verdi

Attila

. E in attesa di questo grande evento, sempre al Mic, si terrà

Un giorno da Unno

, una piccola rassegna ironica che racconta cinematograficamente la figura di Attila, condottiero e soldato Unno vissuto tra il 406 e il 453.



Aprirà dunque la stagione 2018/2019 del Teatro alla Scala

Attila

di Giuseppe Verdi diretta da Riccardo Chailly, che dopo

Giovanna d’Arco

,

Madama Butterfly

e

Andrea Chénier

conferma l’impegno a riscoprire il repertorio italiano nella sua interezza.



La regia scenica è affidata a Davide Livermore, che dopo il debutto scaligero con

Tamerlano

di Händel ha già collaborato con Chailly nei mesi scorsi per

Don Pasquale

di Donizetti. Venerdì 7 dicembre alle ore 18 sul grande schermo del Museo del cinema il pubblico si potrà assistere a questo spettacolo ma, in attesa della prima, la Fondazione Cineteca Italiana coglie l'occasione per organizzare una mini rassegna filmica in tre film sulla figura di Attila.



Giovedì 6 dicembre alle ore 15 il calendario prevede la proiezione di

Attila

(1954) di Pietro Francisci con Sophia Loren e Anthony Quinn, che narra la leggendaria discesa in Italia degli Unni; alle ore 17 l’intramontabile

Attila flagello di Dio

(1982) di Castellano e Pipolo, con Diego Abatantuono, divenuto un vero e proprio cult degli anni ’80, e infine

Il re dei barbari

(1954) di Douglas Sirk, che racconta la storia del centurione romano Marciano che dopo essere stato catturato dai barbari riesce a fuggire e a riparare a Bisanzio dove si innamora di Pulcheria, sorella dell'imperatore Teodosio.



Gli spettatori che si presenteranno alla cassa del Mic con un travestimento o un oggetto “barbaro” avranno diritto all’ingresso omaggio.

