Dal web al cinema, prosegue l’avanzata inarrestabile dei DinsiemE, la coppia di giovanissimi youtuber palermitani Erick Parisi e Domenica-Dominick Alaimo, rispettivamente 25 e 24 anni, insieme anche nella vita, idoli di bambini e teen ager: i due, che hanno sbancato la rete con i loro video cliccatissimi e canzoni-tormentone come ”Estate perfetta” e ”Non prende il cell”, attualmente sono a Ciampino sul set del loro primo film ”Il viaggio leggendario” un fantasy movimentatissimo diretto da Alessio Liguori e prodotto da Lotus (Leone Film Group) con Medusa. La storia è ambientata all’interno di un videogame dove Erick e Dominick finiscono proiettati e, con l’aiuto del filosofo Platone, devono affriontare un cattivo e provare a cavarsi dai guai. «Siamo emozionatissimi, girare un film è un’esperienza pazzesca e la troupe ci ha letteralmente adottati, trattandoci come fratelli minori», dicono i DinsiemE, «il segreto del nostro successo? Ci divertiamo contagiando così il nostro buon umore agli altri. E siamo sempre noi stessi, portiamo nei video la nostra vita quotidiana». ”Il viaggio leggendario” mira a ricalcare il clamoroso successo cinematografico dei Me contro Te, la coppia di youtuber (palermitani proprio come Erick e Dominick) che con il film Il mistero della scuola incantata hanno totalizzato 5 milioni di euro, l’incasso italiano più altro delle utlime stagioni. Ma dai colleghi conterranei i DinsiemE prendono le distanze: «Noi usiamo un linguaggio diverso e cerchiamo di non banalizzare le storie». Prossima tappa dell’avanzata: un tour live che li porterà a contatto con il pubblico che in questi giorni, per vederli da vicino, si assiepa ai margini del set.