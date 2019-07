“Un affare di donne” dal 17 luglio al Nuovo Cinema Aquila, doc indipendenti al femminile

Un affare di donne

al Nuovo Cinema Aquila. Dal 17 al 19 e dal 22 al 25 Luglio alle 21 si terrà la prima edizione della rassegna dedicata al cinema indipendente italiano firmato o prodotto da cineaste, con particolare attenzione al documentario. S'intende con questa selezione di pellicole evidenziare quanto la presenza sempre più massiccia di film firmati da donne - tanto nei palmares più prestigiosi che in cima alle classifiche - viva una sua esistenza

in piccolo

ma non meno vibrante nell'ambito delle pellicole a basso costo, del documentario d'autore, del film-inchiesta, del cinema poetico, conquistando passo dopo passo la palese evidenza che uno specifico femminino nel nostro cinema non solo esista ma risulti sempre più suggestivo e influente. La pellicola, tra le otto previste, che riuscirà a raggiungere il più alto numero di spettatori verrà, il prossimo autunno, programmata per tre sere consecutive al Cinema del Pigneto.



Mercoledì 17 luglio si inizia con

Alla salute

il doc di Brunella Fili alla presenza della regista. Giovedì 18

Il sogno di Omero

di Emiliano Aiello che sarà presente in sala insieme ai produttori Silvia Luzi e Luca Bellino. Modererà l’incontro Sergio Sozzo di Sentieri selvaggi. Venerdì 19 tocca a

Beo

di Francesca Pirani e Stefano Viali alla presenza dei registi. Lunedì 22 è la volta di

Uscirai sano

di Barbara Rosanò e Valentina Pellegrino. All’incontro sarà presente Valentina Pellegrino. Martedì 23

L’uomo con la lanterna

di Francesca Lixi. Mercoledì 24

L'incredibile storia della signora del terzo piano

il film noir di Isabel Russinova e Rodolfo Martinelli alla presenza degli autori. Giovedì 25 chiude la rassegna

Segretarie-Una vita per il cinema

il documentario di Daniela Masciale e Raffaele Rago. Tutti gli incontri saranno moderati dal direttore artistico della rassegna Domenico Vitucci, l'ingresso alle proiezioni sarà di 5 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”, il documentario