Il MoMa di New York celebra Ugo Tognazzi dal 5 al 30 dicembre: “Tragedie di un uomo ridicolo”

Il MoMa celebra Ugo Tognazzi con una retrospettiva di 25 dei suoi oltre 150 film.

Ugo Tognazzi: Tragedies of a Ridiculous Man

(Ugo Tognazzi: Tragedie di un uomo ridicolo) si svolgerà a New York dal 5 al 30 dicembre e coprirà 40 anni di carriera dell'attore, regista e sceneggiatore italiano scomparso nel 1990. Tra questi

Il Fascista

,

La Vita agra

,

Porcile

,

La grande abbuffata

,

Amici miei

e

Tragedia di un uomo ridicolo

, film del 1981 diretto da Bernardo Bertolucci che valse a Tognazzi il premio per la migliore interpretazione maschile al festival di Cannes e che aprirà la retrospettiva del museo di arte moderna di New York.



La manifestazione si svolge in collaborazione con Luce Cinecittà e prevede anche la partecipazione di Maria Sole Tognazzi, figlia dell'attore e che all'Istituto Italiano di Cultura a New York presenterà il documentario da lei stessa diretto

Ritratto di mio padre

. Nel corso della serata sarà presentato anche

Ugo Tognazzi. Storia, stile e segreti di un grande attore

con testi di Mario Sesti e illustrazioni di Luisa Mazzone, libro pubblicato da Istituto Luce Cinecittà and Edizioni Sabinae.

