“Tutto quello che vuoi” , il film di Bruni vince la XXI edizione di “Cinema! Italia!” in Germania

Il film di Francesco Bruni “Tutto quello che vuoi” ha vinto la ventunesima edizione di

Cinema! Italia!

, la rassegna organizzata dall’associazione Made in Italy, con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, di Istituto Luce Cinecittà, dell’Ice (Istituto per il commercio estero) e il supporto dell’ambasciata d’Italia e degli Istituti italiani di cultura in Germania. La rassegna è durata tre mesi, a partire da settembre, e si è svolta in 36 città tedesche, comprese tutte le principali metropoli, con la partecipazione in alcune tappe di registi e attori dei film selezionati. Nel corso delle diverse proiezioni è stata consegnata una scheda di votazione in cui gli spettatori potevano esprimere il proprio gradimento sui e “Tutto quello che vuoi” ha ottenuto i maggiori consensi.



Il momento conclusivo della manifestazione avrà luogo sabato 8 dicembre a Berlino, presso il cinema Babylon, prestigiosa sala d’essai della capitale tedesca. Nel corso di una breve cerimonia, a cui seguirà la proiezione di “Tutto quello che vuoi”, sarà consegnata a Francesco Bruni la targa riservata al film vincitore. Ma il premio più importante per il film di Francesco Bruni è l’uscita commerciale in Germania. La selezione di Made in Italy comprendeva altri cinque film di recente produzione, appositamente sottotitolati in tedesco: “Ammore e malavita” dei Manetti Bros., “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani, “L’equilibrio” di Vincenzo Marra, “Fortunata” di Sergio Castellitto e “Taranta on the road” di Salvatore Allocca.

