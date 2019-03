Tullio De Piscopo presenta al BAFF – B.A. Film Festival un estratto del suo docufilm “Cacciatore di sogni”

Icona del pop, musicista italiano tra i più celebri del jazz e della “Naples Power”, Tullio De Piscopo sarà ospite della XVII edizione del BAFF – B.A. Film Festival a Busto Arsizio lunedì 1 aprile, dove presenterà in anteprima un estratto del suo docu-film

Cacciatore di sogni

. In questo nuovo lavoro la spettacolarità del materiale video, anche amatoriale, per gran parte inedito, continua a rendere testimonianza del suo percorso che lo ha portato da Napoli ai grandi successi internazionali. Nato in una famiglia di musicisti, De Piscopo scopre il suo talento e lo coltiva con determinazione facendone uno strumento per affermarsi sulla scena musicale italiana e straniera, collaborando con grandi nomi quali Astor Piazzolla, Chet Baker, Max Roach, Gerry Mulligan, Don Costa e Pino Daniele.



L’appuntamento al BAFF è previsto alle 21.30 al Teatro Sociale Delia Cajelli. Sul palco con De Piscopo Steve Della Casa e Marco Ciapparelli. «Sono orgoglioso e felice di partecipare al Festival – dice Tullio De Piscopo - perchè sono un cultore del cinema. Faccio le nottate a vedere film, immagino di comporre le musiche... Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi come Nanni Loi, per il quale ho scritto la colonna sonora di “Mi manda Picone”. Sto lavorando a un mio documentario con il molto materiale che ho raccolto nella mia carriera. Al BAFF presenterò un estratto di 18 minuti».

Cacciatore di sogni

, di cui Tullio De Piscopo è autore, è diretto da Alessandro Bencivenga e prodotto da Namina Music.

© RIPRODUZIONE RISERVATA