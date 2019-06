Il Re della notte: «Tifo Lazio, a Roma mi scambiavano per Poborsky»

The Night's King, il Re della notte, tifa Lazio. Il personaggio più inquietante e spaventoso della serie televisiva “Il trono di spade”, colui che guida l'esercito dei morti viventi calati dal Nord, si è rivelato un supporter dei biancocelesti in un'intervista radiofonica concessa all'emittente romana Radio Incontro Olympia, all'interno del programma “Mi stai sul calcio”. Parliamo ovviamente dell'attore che interpreta il personaggio del Re della notte, ovvero Vladimir Furdik, 49 anni, la cui carriera in realtà più che di attore è quella di stuntman professionista.

Il suo primo contatto con il mondo laziale risale a molti anni fa, quando Furdik era a Roma per lavorare - come stuntman appunto - a “Gangs of New York”, il film di Martin Scorsese che fu girato negli studi di Cinecittà e le cui riprese nella Capitale durarono diverse settimane. «Ero in un bar - racconta Furdik - e mi scambiarono per Poborsky, che all’epoca era un calciatore della Lazio. Ci somigliavamo molto, tutti mi indicarono e dissero: “Ragazzi, c'è Poborsky...”». E quando gli intervistatori gli fanno notare che gli Estranei (gli zombie del “Trono di spade”) sono in effetti bianchi di pelle e azzurri negli occhi, l'attore risponde: “Sì, lo posso dire, forza Lazio! Spero che la squadra vinca ogni anno”.



