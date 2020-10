Un festival per i trailer cinematografici piccole opere creative al voto di pubblico e critica

Ormai i trailer cinematografici, ma anche quelli tv, in particolare dei prodotti destinati alle piattaforme Netflix e Sky, sono dei veri e prorpi film girati con le tecniche più innovative. C'è chi li giudica eccessivamente esplicativi ed esaustivi del contenuto filmico e a volte è difficile dargli torto. Ma si rimane incantati spesso da piccole opere spettacolari, per regia, montaggio, ideazione. E' giusto quindi che esista un Festival per non solo giudicare ma promuovere l'ingegno profuso nella creazione dei trailer che spesso sono firmati anche da giovani filmaker. Da oggi dunque fino al 9 ottobre si tiene a Milano, per il quinto anno consecutivo e in versione online, causa Covid-19, la diciottesima edizione del Trailers FilmFest. Il festival, diretto da Stefania Bianchi proporrà online incontri con i professionisti della comunicazione del cinema e premierà i migliori trailer della stagione cinematografica e prevede, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, le premiazioni, venerdì 9 ottobre, in una serata dal vivo presso il Nuovo Anteo Palazzo del Cinema che si concluderà con la proiezione del film vincitore del Premio Rivelazione dell’anno. (Si accede con prenotazione su Eventbrite al link https://bit.ly/34gWlVE).

Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2019/20. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno votati da una giuria di qualità che sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Inoltre, il Miglior Trailer del pubblico, assegnato dal voto online del pubblico. Ai premi per i migliori trailer della stagione, il festival affiancano anche il Premio Miglior Poster, il Premio al Miglior Booktrailer, il Premio al Film Rivelazione e il Premio al Miglior Pitch Trailer per l’idea di un film da realizzare.



Quest’ultimo Premio sarà consegnato dalla giuria composta da Andrea Lazzarin [direttore marketing Medusa Film], Luciano De Simone [direttore marketing Filmauro], Mattia della Puppa [direttore marketing Adler Entertainment], Pier Francesco Aiello [Ceo P.F.A. Films] e Angelo Bassi [Ceo Mediterranea Produzioni]. Il pubblico può votare online dal sito www.trailersfilmfest.com il Miglior Trailer cinematografico della stagione, il Miglior Booktrailer tra i dieci selezionati e il Miglior Poster. Dieci i Pitch Trailer in gara, che saranno giudicati da una giuria di esperti del settore.

Il programma del festival prevede anche incontri in streaming, al link www.facebook.com/trailersfilmfest/: oggi in collaborazione con FilmIsNow Italia, incontro con Marco Innocenti [art director Brivido & Sganascia] e Riccardo Fidenzi [art director Alter ADV] che racconteranno come Realizzare un poster cinematografico.

Giovedì 8 ottobre è la volta dell’incontro online con la Giuria del Concorso dei migliori Trailers. La serata finale del festival, venerdì 9 ottobre, avrà inizio alle ore 18 con le proiezioni dei Booktrailer, dei Pitch Trailer, dei Poster e dei Trailers in Concorso. Alle ore 20:45 le premiazioni dei Miglior Booktrailer, del Miglior Pitch Trailer, del Miglior Poster Cinematografico, dei Migliori Trailers della Stagione Cinematografica e la premiazione del Film Rivelazione dell’Anno, quest’anno consegnato a Picciridda – Con i piedi nella sabbia, diretto da Paolo Licata, alla presenza del regista e dell’attrice protagonista Lucia Sardo. A seguire, la proiezione del film, in collaborazione con Satine Film.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.



