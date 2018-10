Servillo voce per “Zanna Bianca” si prepara al Geppetto per “Pinocchio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Porto Jack London nel cuore dei bambini», questo il messaggio di Toni Servillo, oggi a Roma in qualità di voce narrante di “Zanna Bianca”, film d’animazione di Alexandre Espigares in sala dall’11 ottobre distribuito da Adler Entertainment. Dall’attore un ammiccamento alla sua partecipazione al “Pinocchio” di Matteo Garrone (dovrebbe essere Geppetto): «È tutto da preparare - dice - una sfida straordinaria su un testo che ha avuto mille letture. Con Matteo, che è un grande regista, farei qualsiasi cosa e qualsiasi ruolo». “Zanna Bianca” di Espigares, premio Oscar nel 2015 per il Miglior cortometraggio d’animazione (Mr. Hublot), segue la tradizionale storia scritta da Jack London, raccontando le vicende di un lupo, con un quarto di sangue di cane, creatura fiera e coraggiosa, che resterà più volte vittima della crudeltà dell’uomo. Il tutto ambientato nelle terre del Grande Nord, dove Zanna Bianca viene prima accolto da Castoro Grigio e poi ceduto a un uomo crudele, che lo obbligherà a trasformarsi in un cane da combattimento.