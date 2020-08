© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C’è qualcosa da imparare dai ragazzi piuttosto che insegnare, il Giffoni è un’isola di speranza in questo momento difficile che stiamo passando». Toni Servillo, ospite del Giffoni Film Festival, ha raccontato la sua esperienza con il Festival che definisce "unico". L’attore ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza prima nel teatro (da molti anni dirige Teatri Uniti) e poi nel cinema soffermandosi su come si sia avvicinato al mondo dello spettacolo grazie alla nouvelle vague e ai film di Truffaut. Ed è proprio grazie al famoso regista francese che Servillo si è avvicinato a Balzac. «Sarebbe bello se ci fossero più film che parlano di letteratura», ha detto a tal proposito. Ogni generazione, comunque, ha un modo di imparare diverso ma «l’importante è che nelle varie forme di comunicazione sia dato rilievo ai contenuti. Esiste ancora un festival come questo per approcciare a un film come a un romanzo. Quest’anno - sorride - o trovato un Claudio Gubitosi identico nell’entusiasmo e nella determinazione con cui organizza questo Festival».Il Giffoni Film Festival, secondo Servillo, «dà un segnale di resistenza, non dobbiamo cedere alla paura - sprona - rispettando le regole. Lo spirito di questo festival è quello di sostenere la vita al contrario della morte. Questo è un centro di produzione di vita, il cinema dovrebbe mettere al primo posto come obiettivo il farci amare la vita».Tangibile al Giffoni la grande umiltà di Servillo che ai ragazzi ha detto di non sentirsi mai pronto per un ruolo. «Io sono un interprete, arrivo dopo la creazione e cerco di metterla a disposizione per gli altri». Parlando del teatro il suo primo amore, l’attore campano ha sostenuto che «può vincere sulle altre discipline se mette al primo posto la prepotenza scandalosa di un attore che ti dà la sensazione di parlare di qualcosa che riguarda esattamente lo spettatore dando a ciascuno una sensazione di intimità. Come se l’attore di teatro - ha spiegato - si rivolgesse soltanto allo specifico spettatore che sente che si sta parlando proprio a lui». Quanto alle nuove leve di attori italiani Servillo ha elogiato le doti di Luca Marinelli e Alessandro Borghi così come di Marco D’Amore. «È speciale - ha sottolineato in particolare a proposito di D’Amore - ha un talento governato dall’intelligenza e mi ha sempre seguito». Servillo sarà presto sul set del film Dall’Interno di Leonardo Di Costanzo ma non si è sbilanciato, invece, sul nuovo film di Paolo Sorrentino: «Ne sapete più voi di me - ha detto ai ragazzi - Ho fatto 5 film con Sorrentino, dovesse chiamarmi all’ultimo momento, mi trova pronto».