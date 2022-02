Tommaso Paradiso, esordio da regista con il film "Sulle nuvole": «Una grande storia d'amore»

Il film che segna il debutto di Tommaso Paradiso come regista ha una data d’uscita. “Sulle nuvole”, questo il titolo, arriverà al cinema come evento speciale per tre giorni: il 26, 27 e 28 aprile. Ad annunciarlo è stato lo stesso 38enne cantautore romano, ex leader dei Thegiornalisti, su Instagram, svelando il trailer ufficiale del film, che vanta le partecipazioni di colleghi come Fiorella Mannoia, Gianni Morandi e Max Pezzali. Protagonisti di “Sulle nuvole”, come noto, sono gli attori Marco Cocci (le cui sembianze, nel film, ricordano molto quelle dello stesso Paradiso: non si tratterà mica di una storia autobiografica? – l’attore interpreta una popstar in crisi, Nic Vega, il protagonista del film) e Barbara Ronchi.

Ad affiancare Paradiso nella scrittura ci sono due sceneggiatori navigati come Chiara Barzini e Luca Infascelli, già al fianco di Federico Moccia negli adattamenti cinematografici dei suoi “Scusa ma ti chiamo amore”, “Amore 14” e “Scusa ma ti voglio sposare”, le commedie sentimentali che sbancarono al botteghino. La colonna sonora di “Sulle nuvole” dovrebbe essere composta dalle canzoni incluse nel nuovo album di Tommaso Paradiso, il primo da solista dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti, avvenuto nel 2019. Il disco si intitola “Space Cowboy” e uscirà il 4 marzo, tra meno di un mese. Il film, prodotto dalla Warner Bros, è stato girato interamente a Roma: “È una storia romantica, che a tratti è malinconica e a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d'amore”, ha anticipato Tommaso Paradiso.