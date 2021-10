Tom Cruise pilota di aereo per Mission Impossible 8: il decollo con un biplano militare

Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:01

Le riprese di "Mission Impossible 7" si sono appena concluse, eppure Tom Cruise è già al lavoro per l'ottavo capitolo della saga. Un'indiscrezione lo aveva annunciato giorni fa, ora però possiamo vederlo con i nostri occhi: ecco l'attore intento a pilotare un aereo. Si tratta di un Boeing-Stearman model 75 del 1943, un aereo di addestramento militare della seconda guerra mondiale. Tom Cruise è già pilota di elicotteri e aerei ad ala fissa, per questo film però si prepara a eseguire delle scene acrobatiche. In attesa di scoprire cosa ci aspetta in "Mission Impossible 8", eccolo alle prese con decollo, volo e atterraggio.