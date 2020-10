Tom Cruise ai Fori, "ruba" la moto della Polizia e scappa: il set di Mission Impossible 7 arriva al Colosseo

Tom Cruise "ruba" una motocicletta della Polizia e sfila lungo i Fori Imperiali (salutando il pubblico in stile Regina Elisabetta). Un fuoriprogramma della nuova giornata di riprese di "Mission Impossible 7" nel cuore di Roma. Stamattina è apparso così, nel suo elegante abito di scena (il completo gilet-pantalone grigio con cui lo stiamo vedendo sempre in questi giorni). Una passeggiata in moto per la gioia del pubblico. Poi, di corsa sul set. Dove è apparso ammanettato. Ma per esigenze di copione. E sempre con la polizia alle calcagna, ça va sans dire. Ciak, motore e azione, “Mission Impossible 7” va in scena a pochi metri dal Colosseo.

Tom Cruise in versione Ethan Hunt, la spia dai messaggi che si autodistruggono in cinque secondi, stavolta si avvicina (in linea d’aria) all’Anfiteatro Flavio. Il set è sbarcato a Largo Agnesi, la piazza-terrazza sopra la fermata della metropolitana Colosseo e che domina l’area archeologica. Sotto lo sguardo attento del regista Christopher McQuarrie, il divo di Hollywood gira la nuova scena. Stavolta ha abbandonato la Fiat 500 giallo canarino vintage, con cui sfrecciava ieri a suon di sgommate lungo via Nazionale insieme alla partner di scena Hayley Atwell, per ritrovarsi a camminare a Largo Agnesi con il volante della macchina in mano, con cui è palesemente ammanettato (evidentemente, per ragioni di sceneggiatura, ha dovuto smontarlo dalla macchina).

Il suo completo grigio gilet-pantaloni stavolta appare un po’ sgualcito e sporco (sempre per esigenze di scena). Da solo, dunque, eccolo uscire dalla metropolitana, fa qualche passo sulla piazza e alla fine sale su un furgone che schizza via. Complici? Rapitori? Nemici? Chi lo sa. Lo scopriremo al cinema. Il ciak è andato avanti per tutta la mattinata. Decine e decine di comparse intorno. Via degli Annibaldi chiusa al traffico durante le riprese, salvo riaprire ad ogni "stop" del regista. Presidi della polizia locale a coordinare tutta l'area. Tom ascolta le indicazioni del regista e torna in scena. Ancora una giornata di riprese per la mega-produzione (Lotus Productions) che sta concentrando le riprese nel quartiere Monti e Colle Oppio. Dopo la pausa pranzo, si ricomincia con un programma serrato di location fino al 20 ottobre.

