Tirabassi come sta dopo l'infarto: intervento di angioplastica, ricoverato in terapia intensiva ma è fuori pericolo

L'attore Giorgio Tirabassi sarebbe vigile anche se non fuori pericolo di vita, almeno al momento. Giorgio Tirabassi è stato colpito da infarto ieri sera mentre si trovava alla presentazione del film “Il grande salto” a Civitella Alfedena (L'Aquila). In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi all'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo. Importanti le prossime ore.

Giorgio Tirabassi, infarto alla presentazione del nuovo film: è in ospedale ad Avezzano

Giorgio Tirabassi, da Distretto di polizia a Boris chi è l'attore romano



Giorgio Tirabassi è stato sottoposto nella notte ad intervento di angioplastica con stent per risolvere il problema di occlusione a una coronaria. Ora è ricoverato in Terapia intensiva. La prognosi resta riservata e potrà essere sciolta solo nelle prossime ore.



