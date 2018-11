"The First", al cinema la serie evento con Sean Penn

Ultimo aggiornamento: 15:48

Dopo l’incredibile successo di pubblico e critica internazionale, arriverà in Italia in esclusiva su TIMVISION dal 19 dicembre la serie evento “The First”, creata dallo showrunner di House of Cards, Beau Willimon.Per questo atteso appuntamento TimVision, in collaborazione con Nexo Digital, ha organizzato uno speciale evento gratuito: martedì 18 dicembre alle ore 20:00, 30 cinema italiani (elenco a breve su www.nexodigital.it e www.timvision.it) proporranno in anteprima italiana i primi due episodi di “The First" per una notte dedicata a tutti gli appassionati che potranno accedere gratuitamente all’evento in sala sino ad esaurimento dei posti disponibili.Ambientata nel 2030, la serie racconta la preparazione di un team di astronauti alla prima missione su Marte guidata dal capitano Tom Hagerty, interpretato dal 2 volte premio Oscar Sean Penn (Milk, Mistic River) per la prima volta protagonista di una serie tv. “The First”, come dice l’autore Beau Willimon, riguarda un duplice viaggio. Sia la prima missione umana su Marte, che sarà il più grande traguardo pioneristico della storia umana, sia il viaggio interiore dei protagonisti per affrontare i propri demoni e andare avanti nella propria vita. Da questo punto di vista si raccontano le vicende di Tom Hagerty (Sean Penn) con la figlia Denise (Anna Jacoby-Heron, Stranger Things, Grey’s Anatomy), degli altri astronauti e della responsabile della società aereospaziale Laz Ingram (Natascha MacElhone, Designated Survivor, Californication, The Truman Show). “The First”, che in modo innovativo intreccia i conflitti umani con il contesto fantascientifico, nelle parole dei produttori è stata girata più come un film di 8 ore che come una serie di 8 episodi, con un budget di oltre 50 milioni di dollari.“The First” è una serie in 8 episodi prodotta da Westword Productions in collaborazione con Hulu, Channel 4 and Endeavor Content e distribuito su Hulu in USA. Arriverà in Italia in esclusiva su TIMVISION dal 19 dicembre e verrà presentata in anteprima in 30 sale italiane