Sabato 16 Ottobre 2021, 22:53

Dopo il successo dello scorso anno si è tenuta la seconda edizione del DC FanDome, la più grande fan experience globale in streaming organizzata da Warner Bros. Un evento virtuale gratuito che ha invitato (su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter) ancora una volta i fan di tutto il mondo ad immergersi nel Multiverso dei supereroi della DC Comics, e a celebrare le star e i creatori dei loro film preferiti, serie televisive dal vivo e animate, giochi, fumetti, home entertainment, e altro ancora.

In questo contesto è stato rilasciato un nuovo, adrenalinico, trailer dell’atteso ritorno dell’Uomo Pipistrello.

Il "Batman" di Matt Reeves ha il volto di Robert Pattinson, l’attore che si è ormai scrollato di dosso il ruolo che l’ha lanciato e segnato (Edward di Twilight), e che ha confermato negli anni il suo talento attoriale, lavorando al fianco di registi come David Cronenberg e Christopher Nolan.

Nei panni di Bruce Wayne è diretto da Matt Reeves, che ha reso le strade di Gotham ancora più pericolose. Lo mostra il nuovo trailer, rilasciato in esclusiva durante l’evento virtuale, che ha tenuto i fan con il fiato sospeso.

Due minuti e quaranta secondi che regalano di più di un film molto atteso, che ha subito diversi ritardi durante la fase di produzione a causa delle implicazioni dovute alla pandemia.

Ad aprire le danze un acerrimo nemico di Batman, forse il più atteso, l’Enigmista, interpretato da Paul Dano. Inconfondibile il riferimento, con la tazza del cappuccino e la schiuma a formare un punto interrogativo, marchio di fabbrica del villan di Gotham.

«La paura è un’arma» e per #Batman è forse la più potente. Pioggia che cade come sudore sulla tuta antiproiettili. Il Batman di Pattinson è grezzo e ruvido, e non ha paura di sporcarsi le mani. È coperto di cicatrici sulla schiena, come un passato che non riesce a lasciarsi alle spalle, e ai gingilli tecnologici preferisce il sapore metallico dei pugni.

Più fisico, più determinato e arrabbiato.

Scalzerà dal cuore dei fan Ben Affleck? Che ben aveva saputo rappresentare il vendicatore di Gotham.

Come antagonista storico c'è Pinguino, con un Colin Farell irriconoscibile, una Selina - Catwoman che ha il fascino intrigante di Zoe Kravitz, e che in una scena ricorda molto la Natalie Portman di Closer, con la sua inconfondibile parrucca rosa.

Il trailer si chiude con un inseguimento al cardiopalma, con un Pinguino che canta vittoria troppo presto, e Batman esce avvolto nelle fiamme, con il titolo del film arriva su una scena capovolta, che svela finalmente la data tanto attesa: 4 marzo 2022.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz, nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro e Peter Sarsgaard, nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham.