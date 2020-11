Tenet, il film in digitale in Italia dal 15 dicembre in vista del Natale

Tenet, l’imperdibile evento cinematografico è pronto a sbarcare in Italia in digitale a partire dal 15 dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie, e in Dvd, Blu-Ray, 4K Uhd e Steelbook 4K Uhd dal 13 gennaio. Scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan (Inception, Dunkirk), Tenet è uscito nell’agosto 2020 incassando ad oggi 350 milioni di dollari, malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles.

Tenet è disponibile già da oggi per il pre-order digitale su tutte le principali piattaforme e a breve su Amazon per il pre-order in Dvd, Blu-ray, 4K Uhd e Steelbook 4K Uhd. Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista (John David Washington) è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione. Tenet presenta un cast internazionale capitanato da John David Washington. Il film è interpretato anche da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

