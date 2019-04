Taormina Film Fest, “Ladies in Black” di Bruce Beresford con Julia Ormond apre la rassegna il 30 giugno

Sarà “Ladies in Black” con Julia Ormond, il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford (“A spasso con Daisy”), a inaugurare la 65esima edizione del Taormina Film Fest, che si svolgerà a Taormina dal 30 giugno al 6 luglio. Beresford sarà presente alla rassegna insieme alla co-protagonista Julia Ormond e agli altri attori del film. Il Festival, prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte , con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte, presenta quest'anno una giuria presieduta da Oliver Stone e composta - tra gli altri - dallo scrittore André Aciman (“Chiamami col tuo nome”), dal compositore Carlo Siliotto (“Instructions Not Included”, “Miracles from Heaven”) e dall’attrice Laura Morante.



Sul grande schermo del suggestivo Teatro Greco e nelle sale del Palazzo dei Congressi si avvicenderanno anteprime da tutto il mondo, come il nuovo film di Martha Coolidge, “’I'll Find You”, con Stellan Skarsgård, Connie Nielsen e Stephen Dorff, che affiancano i giovani attori Adelaide Clemens e Leo Suter. Tra gli ospiti spicca la presenza della Premio Oscar Octavia Spencer (“The Help”), protagonista della serie originale “Are You Sleeping?”, nuova avventura televisiva della Apple, che annuncia il suo ingresso ufficiale come “produttore di contenuto” in un festival internazionale proprio a Taormina: la Apple presenterà il suo documentario “The Elephant Queen” e il film “Hala”, prodotto dall’attrice e regista Jada Pinkett Smith.

