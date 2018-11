Sylvester Stallone dice addio a Rocky Balboa, l'ultima foto su Instagram fa commuovere i fan

Ultimo aggiornamento: 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha annunciato su Instagram la fine di Rocky Balboa. E Sylvester Stallone è stato invaso da una pioggia di commenti dei fan demoralizzati: così, l'attore ha deciso di fare loro un ultimo regalo con una foto del pugile preferito del cinema con il guantone alzato in segno di vittoria.«Vista la valanga delle vostre risposte piene d'amore ho pensato di dire ancora un ultimo addio... Grazie a tutti dal profondo dei nostro cuori», scrive l'attore italo americano. E i fan ancora non si rassegnano: c'è chi è cresciuto con Rocky e non pensa di poterne fare a meno, chi condivide di aver vissuto ispirandosi allo "Stallone italiano" impersonato da Sly. Pioggia d'affetto per un personaggio che nessuno ha dimenticato.