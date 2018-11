Suspiria di Luca Guadagnino vince il premio Altman

Ultimo aggiornamento: 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suspiria di Luca Guadagnino vince il Robert Altman Award agli Independent Spirit Awards, il riconoscimento assegnato annualmente al miglior cast e regista di un film indipendente. Il film nominato anche per la Miglior Fotografia (Sayombhu Mukdeeprom). I premi saranno assegnati il prossimo 23 febbraio a Santa Monica dall’organizzazione no-profit Film Independent.Presentato in anteprima mondiale alla settntacinquesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Suspiria sarà nelle sale italiane dal 1° gennaio 2019 distribuito da Videa. Tra i protagonisti del film, Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Jessica Harper e Chloë Grace Moretz.In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l'oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica (Tilda Swinton), un'ambiziosa e giovane ballerina (Dakota Johnson), e uno psicoterapeuta in lutto (Lutz Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all'incubo. Altri alla fine si sveglieranno.