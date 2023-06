Sul set di 'Fanum' a Tarquinia con Fortunato Cerlino: «Un film che informa sulle nostre radici»

Martedì 13 Giugno 2023, 11:00

Fanum, la pellicola prodotta da Play Entertainment e diretta da Iris Gaeta, procede con le riprese sui set allestiti a Tarquinia, in Tuscia. Sul set incontriamo Fortunato Cerlino, che in questo originale mystery thriller veste i panni di un Conte. «Posso dire pochissimo. - ci dice subito l'attore - Interpreto un Conte molto addentro alla materia Etruschi. È convinto di alcune cose e si troverà coinvolto emotivamente in un intrigo che avrà svolte sorprendenti». «Questo è un genere poco praticato in Italia e molto diffuso in America. Basta pensare a Ron Howard. - spiega poi Fortunato Cerlino - Associare la ricerca storica al thriller, al giallo e all’action diventa interessante. Strizza l’occhio allo spettatore interessato a queste atmosfere mystery e informa sulla nostra storia, sulle nostre radici. Sugli Etruschi sappiano pochissimo e scoprirli con un film godibile è la chiave giusta. È un genere molto fortunato. Se fatto bene, potrebbe rivelarsi un filone d’oro».

