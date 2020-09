Stefano Accorsi chiude la Mostra del cinema di Venezia con un mistero

A 15 anni da Provincia Meccanica, Stefano Accorsi torna a recitare per Stefano Mordini in Lasciami Andare, il thriller ambientato in Laguna e presentato proprio alla 77esima Mostra del cinema di Venezia come film di chiusura. Al centro della storia c’è una coppia in attesa del primo figlio (Stefano Accorsi e Serena Rossi), la cui serenità viene turbata dai racconti di una donna (Valeria Golino) convinta che la loro casa sia infestata da una presenza soprannaturale.

Accorsi: «Ho vissuto un’esperienza che ancora non so spiegare»

“Razionalmente non credo a questo genere di cose - racconta Accorsi nel video - anche se una volta ho vissuto un’esperienza che ancora non so spiegare. È accaduto di notte. E non ero solo”.