Stefano Accorsi all'Ara Pacis con la sua “Giornata particolare"

Marcello Mastroianni visto da Stefano Accorsi: un protagonista del cinema e del teatro contemporanei getta il suo sguardo su una delle più grandi icone della storia, Marcello Mastroianni, al quale è dedicata la mostra al Museo dell'Ara Pacis.



E proprio in occasione della mostra su Marcello Mastroianni Stefano Accorsi sarà all'Auditorium dell'Ara Pacis (via di Ripetta, 180), domenica 16 dicembre alle ore 17, assieme al curatore della mostra Gian Luca Farinelli, per introdurre la proiezione di

Una giornata particolare

, il film diretto da Ettore Scola nel 1977, nel quale Mastroianni è affiancato da una straordinaria Sophia Loren. L'ingresso è libero con prenotazione al numero: 060608.



La Giornata particolare è quella del 6 maggio del 1938: Adolf Hitler è a Roma. Ma ci sono due persone, dirimpettaie, che non partecipano alla parata in suo onore. La prima è Antonietta, madre di sei figli,

angelo del focolare

, così come previsto dalla struttura fascista. L'altro è Gabriele, radiocronista dell'Eiar, ricercato dal regime, in quanto omosessuale. Il film ottenne due candidature all'Oscar, miglior film straniero e miglior attore per Marcello Mastroianni.



Allestita fino al 17 febbraio, la mostra su Marcello Mastroianni è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, coprodotta e curata dalla Cineteca di Bologna, e realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali in collaborazione con Istituto Luce - Cinecittà, con il sostegno degli sponsor Acea, Roberto Coin, Igea Banca, Sorgente Group e dello sponsor tecnico Italiana Assicurazioni. Si ringrazia per la collaborazione Rai Teche, Cinemazero, Fondazione Cinema per Roma. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura. Coordinamento organizzativo a cura di Equa di Camilla Morabito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA