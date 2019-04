Star Wars 9, attesa per il titolo e il trailer del nuovo film in arrivo a dicembre

A Chicago lo "Star Wars Celebration" sta riunendo gli appasionati top della serie di George Lucas. Una lunga festa che culminerà molto probabilmente con la proiezione del trailer del nuovo film di JJ Abrams. Su Youtube la diretta dell'evento ha già catalizzato l'attenzione di migliaia di persone. L'entusiasmo del pubblico in sala contagia anche le persone sul palco: «Questo è il nono film della saga. Un viaggio di 40 anni». Doveroso l'omaggio a Carrie Fisher. JJ Abrams: «Era la migliore, abbiamo cercato di affrontare la sua assenza nel nuovo film con le scene che avevamo girato con lei. In alcune scene c'è anche BIllie, sua figlia»

Anthony Daniels fa il suo ingresso sul palco. L'attore, l'unico a essere presente in tutti film di Star Wars, interpreta D-3BO: «Se fosse prodotto oggi? Sarebbe come Alexa e Siri. Un amico che si preoccupa sempre per te». La prima immagine del film arriva con Landonis "Lando" Calrissian, il personaggio interpretato da Donald Glover. Applauditissimo anche lui dal pubblico in sala a Chicago. Entrano in scena gli attori della next generation. Naomi Ackie spiega come ha saputo di essere stata ingaggiata per il suo nuovo ruolo: «Ero a letto quando mi hanno detto che sarei stata nel film nel ruolo di... Jannah»

John Boyega ruba la scena, divertendo il pubblico mentre parla del suo Finn: «Ho sempre pensato che questo personaggio non avesse un costume caratteristico ma stavolta, con i suoi pantaloni blu, lo avrà». Poe Dameron, anzi Oscar Isaac l'attore nato in Guatemala, parla del suo personaggio e di come venga tradotto in spagnolo Star Wars. Kelly Marie Tran riceve una standind ovation. L'attrice che interpreta Rose Tico è uscita dai social dopo gli attacchi degli haters. Stasera il sostegno delle persone è incredibile. Joonas Suotamo svetta per la sua altezza e per la dolcezza del suo personaggio, Chewbecca. L'attore finlandese omaggia il suo predecessore, il grande Peter Mayhew.

Dunque il titolo di Star Wars Episodio 9 sta per essere svelato. Il film della saga di Skywalker si mette in mostra per la prima volta allo Star Wars Celebration Chicago dove l'attesa cresce minuto dopo minuto. Il direttore JJ Kathleen Kennedy, il presidente Abrams e la Lucasfilm metteranno dunque fine a mesi di speculazioni dei fan. Star Wars 9 sarà proiettato per la prima volta in anteprima il prossimo 19 dicembre nel Regno Unito e poi il 20 dicembre negli Stati Uniti e in Australia. Daisy Ridley riceve l'omaggio della gente in sala che le canta "buon compleanno" festeggiato appena due giorni fa.

