Occhi puntati su Beverly Hills dove questa notte verranno consegnati i Golden Globe, i premi per cinema e tv assegnati dalla stampa estera residente a Los Angeles e tradizionalmente considerati l’anticamera degli Oscar. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla rete americana NBC e visibile in Italia in diretta su Sky Atlantic e NOW: dall'una di notte (le 16 in California) alle 2 è previsto il red carpet, dalle 2 alle 5 del mattino la cerimonia di premiazione. C’è molta attesa, quest’anno, perché questa 80ma edizione dei Globe rappresenta una svolta: dopo le polemiche e gli scandali delle ultime stagioni (e l’assenza dalla tv che nel 2022 li aveva snobbati), i premi hanno nuove regole, nuovi membri, più inclusività e trasparenza. E tornerà il red carpet scintillante di glamour e star.

I FAVORITI. In testa, con 8 candidature (tra cui quelle per il regista Martin McDonagh e per il protagonista Colin Farrell) c’è la black comedy ”Gli spiriti dell’Isola”. Ma sono in lizza con i relativi registi anche ”The Fabelmans” di Steven Spielberg (in finale pure la protagonista femminile Michelle Williams), ”Avatar 2 - la via dell’acqua” di James Cameron che sta macinando grandi incassi ovunque, ”Elvis” di Baz Luhrman (lanciato verso la statuetta anche il protagonista Austin Butler), il film ”Tàr” per cui Cate Blanchett, controversa direttrice d’orchestra, non dovrebbe avere rivali nella gara per la migliore attrice drammatica.



GLI ASSENTI. In corsa anche ”Top Gun: Maverick”, ma non il protagonista Ton Cruise che l’anno scorso, per protesta contro gli scandali, aveva resistuito le sue 3 statuette. Ai Globe 2023 non ci sarà nemmeno il mattatore di ”The Whale Brendan Fraser”, reso irriconoscibile dal trucco prostetico e presenza quasi sicura anche agli Oscar: nel 2018 aveva denunciato per molestie sessuali l’allora presidente dell’Hfpa Philip Berk che nel 2020 è stato espulso per aver definito «razzista» il movimento Black Lives Matter.



IN CORSA. Galoppano verso il Globe (e di conseguenza verso gli Oscar) anche ”Triangle of Sadness” dello svedese Ruben Östlund, il thriller ”Glass Onion” con Daniel Craig comico, ”Everything Everywhere All at Once,” il kolossal sulla Hollywood degli anni d’oro ”Babylon” con 5 nomination. E tra le serie, con ”Better Call Saul”, ”Ozark”, ”House of the Dragons”, ”Severance” e ”The Crown” figura anche ”White Lotus”, girata a Taormina, che reso una star internazionale Sabrina Impacciatore.

STRANIERI. Ma tra i vincitori non ci saranno italiani: in finale come miglior film International manca ”Nostalgia” di Mario Martone (tagliato fuori anche dalla shortlist degli Oscar) mentre compaiono il tedesco ”Niente di nuovo sul fronte occidentale” dal romanzo di Remarque, ”Argentina 1985” sul processo alla giunta militare argentina, ”Close sull’amcizia tra due adolescenti”, tutti decisi a finire in finale anche agli Academy.

LO SHOW. A condurre la cerimonia sarà il comico Jarrod Carmichael, Eddie Murphy riceverà un riconoscimento alla carriera, ci saranno numeri musicali. Tra i presentatori anche un plotone di star di Hollywood: Quentin Tarantino, Ana de Armas candidata per il ruolo di Marilyn in ”Blonde”, Jamie Lee Curtis in finale con ”Everything Everywhere All at Once”. Billy Porter di ”Pose”, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash e Tracy Morgan.



TUTTE LE NOMINATION



MIGLIOR SERIE COMICA O MUSICAL

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Mercoledì

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMICA O MUSICAL

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, L’assistente di volo

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMICA O MUSICAL

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Scissione

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown





MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM COMICO O MUSICAL

Lesley Manville, La signora Harris va a Parigi

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor-Joy, The Menu

Emma Thompson, Il piacere è tutto mio

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMICO O MUSICAL

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Glass Onion: Knives Out

Adam Driver, Rumore bianco

Colin Farrell, Gli spiriti dell'isola

Ralph Fiennes, The Menu

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Avatar: La via dell'acqua

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN FILM

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, Gli spiriti dell'isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Dolly De Leon, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, Anche io

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM

Brendan Gleeson, Gli spiriti dell'isola

Barry Keoghan, Gli spiriti dell'isola

Brad Pitt, Babylon

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne, The Good Nurse

MIGLIOR FILM STRANIERO

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

Decision to Leave

RRR

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Pinocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

Il Gatto con gli Stivali 2

Red

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Carolina, Taylor Swift (La ragazza della palude)

Ciao Papa, Roeben Katz, Guillermo del Toro (Pinocchio)

Hold My Hand, Lady Gaga (Top Gun: Maverick)

Lift Me Up, Rihanna (Black Panther: Wakanda Forever)

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

MIGLIOR COLONNA SONORA DI UN FILM

Carter Burwell, Gli spiriti dell'isola

Alexandre Desplat, Pinocchio

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, The Fabelmans

