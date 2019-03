Special, ecco la serie su Netflix: la storia di un omosessuale con una paralisi cerebrale

Sarà in onda su Netflix, a partire dal 12 aprile, Special, la serie comedy scritta, prodotta e interpretata da Ryan O’Connell. In particolare Special nasce dalle memorie pubblicate dallo stesso Ryan. Il protagonista è un uomo gay con una leggera paralisi cerebrale che decide di riscrivere la sua identità e inseguire finalmente la vita che desidera. Dopo anni di stage senza prospettive, lavorando in pigiama come blogger e comunicando per lo più via messaggi, Ryan capisce come trasformare la sua vita da squallida a chic, e comincia a zoppicare verso l’età adulta. Questa comedy non convenzionale è basata su I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves di Ryan O’Connell, l’autore della serie, anche produttore esecutivo insieme a Jim Parsons.

