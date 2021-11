Efa, tre candidature per Sorrentino: è l'unico italiano. La premiazione l'11 dicembre a Berlino

Paolo Sorrentino unico candidato agli European Film Awards (gli Oscar Europei) con "E' stata la mano di Dio". Ben tre le candidature: film, regia e sceneggiatura. La cerimonia di premiazione si svolgerà l'11 dicembre a Berlino. In gara anche "The Father" di Florian Zeller, "Quo Vadis Aida?" di Jasmila Žbanić, "Scompartimento n. 6" di Juho Kuosmanen e "Titane" di Julia Ducornau.

APPROFONDIMENTI IL CARTELLONE I film da non perdere al cinema: da Sorrentino a Eastwood, da... TEST MATCH A ROMA All Blacks, Paolo Sorrentino e il nipote di Don Camillo in...

I film da non perdere al cinema: da Sorrentino a Eastwood, da Diabolik a Matrix ecco tutti i titoli in uscita

All Blacks, Paolo Sorrentino e il nipote di Don Camillo in attesa della sfida all'Italia sabato all'Olimpico

Tutti i candidati

Quelli candidati alla migliore European comedy 2021 sono: 'Ninjababy' (Norvegia) di Yngvild Sve Flikke; 'The Morning After' (Francia) di Méliane Marcaggi; 'The People Upstairs' (Spagna) di Cesc Gay. I titoli in nomination per l'European documentary 2021 sono invece: 'Babi Yar. Context' (Paesi Bassi, Ucraina) di Sergei Loznitsa; 'Fleè (Danimarca, Franca, Svezia, Norvegia) di Jonas Poher Rasmussen; 'Mr Bachmann And His Class' (Germania) di Maria Speth; 'Il ragazzo più bello del mondò (Svezia) di Kristina Lindström & Kristian Petri; 'Taming The Garden' (Svizzera, Germania, Georgia) di Salomé Jashi. Per l'European Animated Feature Film 2021 concorroni: 'Even Mice Belong In Heaven' (Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Slovacchia) di Denisa Grimmová & Jan Bubeníček; 'Fleè (Danimarca, Franca, Svezia, Norvegia) di Jonas Poher Rasmussen; 'The Ape Star' (Svezia, Norvegia, Danimarca) di Linda Hambäck; 'Where is Anne Frank?' (Belgio, Lussemburgo, Israele, Paesi Bassi, Francia) di Ari Folman; 'Wolfwalkers' (Irlanda, Lussemburgo) di Tomm Moore & Ross Stewart. In corsa per il premio al Miglior regista europeo 2021 ci sono: Julia Ducornau - 'Titanè; Radu Jude - 'Sesso sfortunato o follie pornò; Paolo Sorrentino - 'È stata la mano di Diò; Jasmila Žbanić - 'Quo Vadis, Aida?'; Florian Zeller - 'The Father'.

Miglior attrice europea

Candidate per il riconoscimento alla Miglior attrice europea 2021 ci sono: Jasna Đuričić - 'Quo Vadis, Aida?'; Seidi Haarla - 'Scompartimento n. 6'; Carey Mulligan - 'Una donna promettentè; Renate Reinsve - 'La persona peggiore del mondò; Agathe Rousselle - 'Titanè. Per il miglior attore europeo 2021 sono in corsa: Yuriy Borisov - 'Scompartimento n. 6'; Anthony Hopkins - 'The Father'; Vincent Lindon - 'Titanè; Tahar Rahim - 'The Mauritanian'; Franz Rogowski - 'Great Freedom'. Infine il riconoscimento per la Migliore sceneggiatura europea 2021 vede candidati: Radu Jude - 'Sesso sfortunato o follie pornò; Paolo Sorrentino - 'È stata la mano di Diò; Joachim Trier & Eskil Vogt - 'La persona peggiore del mondò; Jasmila Žbanić - 'Quo Vadis, Aida?'; Florian Zeller & Christopher Hampton - 'The Father'.