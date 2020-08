SnyderCut, arriva dopo tre anni il primo trailer della Justice League di Zack Snyder

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentato nell’ambito del DC FanDome (primo evento virtuale targato Warner Bros. interamente dedicato al mondo dei supereroi della DC Comics) il primo trailer ufficiale della Justice League secondo il regista. Uscito tre anni fa il film che riunisce Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) e Aquaman (Jason Momoa) sotto lo stesso tetto cinematografico è un’opera tormentata e complessa, frutto della visione di due registi.A causa di un grave lutto familiare il regista, incaricato di riunire i supereroi sotto lo stesso cielo, ha dovuto interrompere la realizzazione del film, costato già diversi milioni di dollari. Per rispettare la data d’uscita è intervenuto in corsa il regista Joss Whedon (già abituato alle reunion di supereroi con Avengers). Tra riprese aggiuntive e modifiche il cuore centrale del film è andato perduto, per questo motivo i fan hanno richiesto a gran voce quella che è stato ribattezzata come “SnyderCut”, ovvero la versione del film del regista Zack Snyder.«La volontà dei fan è incredibile, senza di loro non sarei qui a parlare di questo progetto oggi» il commento del regista che ha personalmente ringraziato, durante il DC FanDome, gli organizzatori dei movimenti coinvolti nella realizzazione del progetto, in grado di convincere le coscienze degli investitori a finanziare la post produzione del film che arriverà nel 2021 su HBO Max (il servizio streaming di video on demand statunitense di proprietà della WarnerMedia Entertainment).