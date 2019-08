Sienna Miller a Venezia per il premio Kinèo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà assegnato all’attrice Sienna Miller il Kinéo International Award 2019, domenica 1 settembre alla Lounge Regione Veneto dell’Hotel Excelsior. La presenza di Sienna Miller illumina un’edizione ricca di artisti e personaggi straordinari come Lina Wermüller, Veronica Bocelli, Maria Fernanda Candido, Marco Bellocchio e tanti altri.Dopo la bellissima performance al fianco di Bradley Cooper in American Sniper (2014) di Clint Eastwood, Sienna Miller ritorna in un ruolo drammatico nei panni di una donna in pena per la sua famiglia in American Woman di Jake Scott. Tra New York e Londra, tra teatro e cinema con qualche parentesi televisiva, Sienna Miller venne scoperta da Carlo Vanzina con cui debuttò in una piccola parte in South Kensington (2001).IntantoTre grandi iniziativper il Kinèo altre tre iniziative presentate in anteprima mondiale durante la Mostra del Cinema di Venezia.La prima sarà, la versione italiana del tool kit realizzato dall’UNESCO: “Ocean Literacy for All”: un volume, tradotto in 5 lingue e diffuso in 35 paesi nel mondo, che aiuta gli insegnanti a formare i ragazzi di tutte le età a conoscere e ad avere rispetto per il mare. Il progetto Passion Sea, a cura dell’omonima Organizzazione non-profit, è dedicato ai giovani nei loro anni di formazione, unendo all’educazione, la creatività artistica per farli diventare consapevoli dell'importanza di proteggere mari, oceani, laghi e fiumi anche da adulti.Il legame con il mondo del cinema garantito dal Centro Sperimentale di Cinematografia, l'Anica, ANEC, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, La Biennale Cinema, la Direzione Generale Cinema del MIBAC e la Regione Veneto.Sono intervenuti Massimiliano Ruggiero e Lucia Righetti di Banca Generali Private; Francesca Santoro dell'UNESCO; Carlo Gentile (SNCCI); Marcello Foti (CSC) che ha parlato di cinema, ambiente e impegno civile ed Helga Piaget e Fiona Tan di Passion Sea.