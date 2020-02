“Si vive una volta sola”: Verdone, Foglietta, Papaleo e Tortora all'anteprima al cinema Adriano e al Messaggero il 24 febbraio

di Gloria Satta

Nelle sale di tutt'Italia arriverà il 26 febbraio ma il 24 ci sarà già l'occasione di vedere “ Si vive una volta sola ”, il nuovo film di Carlo Verdone prodotto da Filmauro, all'anteprima al cinema Adriano di Roma, in piazza Cavour, a partire dalle 19. Sarà presente tutto il cast: Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora con i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis che saluteranno il pubblico in tutte le sale. Prevendite on line e alle casse. Nella stessa giornata del 24 febbraio Verdone, Papaleo, Foglietta e Tortora saranno ospiti al Messaggero.