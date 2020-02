Shannen Doherty: «Il tumore è tornato ed è al quarto stadio»

Shannen Doherty ha annunciato in tv che purtroppo «il cancro è tornato ed è al quarto stadio». L'amatissima Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 lotta contro un tumore al seno dal 2015. Circa tre anni fa aveva detto che la malattia era in remissione, poi la doccia gelata.

«Non sono ancora riuscita a elaborarlo, è una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi. Ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’. Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno», ha detto in una toccante intervista a Good Monring America. «Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare», ha confessato l'attrice.



