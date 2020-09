Venezia 2020, Sgarbi troppo vicino alla consegna del premio: l'attrice lo bacchetta: «Manteniamo le distanze»

Strette di mano e distanze non rispettate, Sgarbi bacchettato alla consegna del premio a Venezia. Quella di quest'anno è un'edizione del Festival del Cinema di Venezia certamente sui generis, a causa dell'emergenza Covid. Con attori e personaggi dello spettacolo da tutto il mondo, il rischio di trasformare la Laguna in una nuova Sardegna è altissimo, a meno che non si prendano le dovuto precauzioni.

Lo sa bene Sara Serraiocco, attrice a cui è stato assegnato il Kinéo International Award, uno dei primi premi assegnati al Festival. A consegnare il prestigioso riconoscimento c'era il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che però non si è fatto problemi nell'avvicinarsi a pochi centimetri dal volto dell'attrice per mettersi in posa per le foto di rito. Un gesto che non è piaciuto alla Serraiocco, che già dal momento del "passaggio di mano" del premio, ha iniziato a dare i primi segni di insofferenza.



#ciocheconta è - rispettare la distanza di sicurezza

- igienizzarsi spesso le mani

- indossare correttamente la

mascherina ...e diffondere messaggi intelligenti

per mantenere la distanza di

sicurezza dalla strafottente

ignoranza#facciamoretepic.twitter.com/4Me0gZmFzE — Marco Skino 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MPSkino) September 7, 2020

Abbracciata e strattonata da Sgarbi, l'attrice a un certo punto deve usare un braccio per allontanare il critico d'arte. Poi prende in mano il microfono e dice: «Manteniamo le distanze di sicurezza, grazie». E aggiunge: «Rispettare le distanze di sicurezza è fondamentale, ho avuto un parente che è stato male per questo, e quindi vorrei portare rispetto». Sgarbi si allontana e la presentatrice si scusa: «L'entusiasmo a volte fa dimenticare le regole».