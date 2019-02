Morto l'attore francese Serge Merlin, interprete del film «Il favoloso mondo di Amelie»

In Italia è ricordato per la sua interpretazione nel film «Il favoloso mondo di Amelie» di Jean-Pierre Jeunet, dove ha interpretato la parte di Raymond Dufayel. L'attore francese Serge Merlin, grande interprete teatrale prestato al cinema per alcuni ruoli scelti, è morto a Parigi all'età di 86 anni. Nel corso di una carriera sessantennale, Merlin debuttò in teatro con «Cristoforo Colombo» di Paul Claudel con la regia di Jean-Louis Barrault nel 1952 e da allora fu diretto dai maggiori registi francesi, tra i quali Patrice Chéreau, Matthias Langhoff, André Engel e Alain Françon. Merlin è stato uno straordinario «Re Lear» di William Shakespeare e tra le sue commedie preferite ci sono state quelle di Samuel Beckett, in particolare «Finale di partita». Al cinema Merlin ha recitato in una ventina di ruoli, tra i quali spiccano «Danton» (1983) di Andrzej Wajda, «Le intermittenze del cuore» (2003) di Fabio Carpi e «Sotto falso nome» (2004) di Roberto Andò.

