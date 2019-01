“Segretarie. Una vita per il cinema” il documentario di Rago e Masciale il 31 gennaio alla Casa del Cinema di Roma

Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria Scafasci, Resi Bruletti, Fiammetta Profili: questi nomi ai più saranno sconosciuti, ma si tratta di sei donne che hanno fatto la storia del cinema italiano. L’anteprima assoluta del documentario

Segretarie. Una vita per il cinema

, ideato e diretto da Raffaele Rago e Daniela Masciale, sarà proposto giovedì 31 gennaio alle 20.30 alla Casa del Cinema di Roma. Le sei donne che si raccontano oggi davanti alla cinepresa sono state protagoniste delle più gloriose stagioni del cinema italiano e hanno contribuito a rendere grandi alcuni dei maggiori produttori tra Cinecittà e Hollywood: dai fratelli De Laurentiis a Goffredo Lombardo e Franco Cristaldi, oltre a Federico Fellini.



Guardando il film sembra di entrare in una scatola magica: sei con Dino e Luigi De Laurentiis alla conquista dei mercati mondiali, palpiti con Goffredo Lombardo alla vigilia dell’uscita de

Il Gattopardo

, sei nel cuore delle major americane e della mitica ”Hollywood sul Tevere”, vai con Franco Cristaldi sottobraccio a maestri come Monicelli, Rosi, Visconti, Fellini e con quest’ultimo entri nel circo magico di Cinecittà tra clown bianchi e lunari Pierrot che hanno le facce di Mastroianni, Masina, Sutherland, Benigni.

Alla presentazione di Casa del Cinema, oltre agli eredi di questa grande storia di cinema (in testa Guido Lombardo per Titanus) ci saranno due delle protagoniste: la mitica Cesarina di Titanus e Paola Quagliero, segretaria di Franco Cristaldi per quasi 40 anni. La proiezione è alle 20.30, l'ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili sarà garantito solo entro le ore 20.15

