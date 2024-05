Lunedì 27 Maggio 2024, 00:00

Dai film “indie” girati con lo smartphone alla Palma d’oro conquistata a Cannes. È una tipica favola americana il trionfo di Sean Baker, l’outsider che al 77mo Festival ha battuto giganti come Coppola e Sorrentino ottenendo il massimo riconoscimento grazie ad Anora, commedia indiavolata un po’ Pretty Woman un po’ fratelli Cohen, protagonista una giovane escort che s’innamora del figlio svalvolato di un oligarca russo e viene inseguita da un pugno di gangster pasticcioni. Baker, nativo del New Jersey, classe 1971, ha riportato la Palma d’oro in America a 13 anni da The Tree of Life di Terrence Malick (e anche allora, guarda caso, il presidente della Giuria Robert DeNiro veniva dagli Usa come Greta Gerwig che ha incoronato Anora). Il sorridentissimo Sean ha dedicato il trionfo «alle lavoratrici del sesso di ieri, oggi e domani»: insieme con emarginati, spogliarelliste, tossici delle periferie urbane rappresentano il filo rosso del suo cinema. A cominciare dal suo film-cult Tangerine che, realizzato con il telefonino e centrato su due prostitute trans, nel 2015 lo lanciò al Sundance, paradiso del cinema indipendente.

Ha per caso un’ossessione per le sex workers, di cui parla anche un altro suo film, “Red Rocket”?

«Ho scoperto che il loro mondo è pieno di storie degne di essere raccontate, ricche di umanità. Il pubblico può identificarsi in queste persone. Vorrei che i miei film aiutassero a superare i pregiudizi nei loro confronti».

Cosa intende?

«Vendersi è un lavoro come un altro e non merita la condanna sociale. Va culturalmente sdoganato. Chi si prostituisce ha il diritto di essere rispettato. Nessuno può dire a un altro che uso fare del proprio corpo... ».

Com’è nato il personaggio di Anora, ballerina erotica e insieme escort?

«L’ho costruito con l’aiuto della protagonista Mikey Madison che mi ha dato dei suggerimenti decisivi. Posso dire che ho scritto il ruolo su misura per lei. Gran parte della riuscita del film si deve al talento degli attori che ho scelto con mia moglie Samantha Quan: è la produttrice del film, abbiamo la stessa sensibilità e insieme curiamo anche il montaggio. Formiamo una squadra imbattibile».

Cosa significa la sua vittoria a Cannes?

«La Palma è un traguardo importantissimo per me, perché mi permetterà di continuare a girare i film che amo con la massima libertà. Ma farà bene anche al cinema».



Perché?

«Il mio film, pur non essendo un prodotto mainstream, verrà visto nelle sale, anzi nei multiplex dove vanno i giovani. Contribuirà a diffondere una nuova cultura cinematografica capace di apprezzare anche le opere indipendenti».

Che tipo di formazione ha avuto?

«Sono cresciuto a pane e film. E ho imparato presto che il cinema va visto nelle sale. Altro che schermi digitali».

Come mai girò “Tangerine” con il telefonino?

«Perché non avevo i soldi per permettermi una troupe».

In “Anora” si mescolano amore, azione, risate: crede nella commistione dei generi?

«Noi americani abbiamo inventato il termine “dramedy”, cioè mix fra dramma e commedia. È esattamente il mio film».

E se lo considerano la versione moderna di “Pretty Woman” si arrabbia?

«Ma per carità. Sono cresciuto negli anni Ottanta e probabilmente quel film mi ha influenzato. Volevo raccontare una storia romantica che fosse ambientata nella comunità russa di Coney Island».

Come ha vissuto le giornate di Cannes?

«Mi sono sentito molto coinvolto nell’atmosfera del Festival. Quando poi ho visto che il pubblico si metteva in coda e ho sentito gli applausi scroscianti in sala, ho capito di aver fatto centro. Ed è stata una sensazione magnifica».