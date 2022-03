Al via la prima edizione dell’Actor’s Industry: la scuola di formazione per attori dal 18 al 20 novembre al castello di Santa Severa

Parte la prima edizione dell’Actor’s Industry, un evento rivoluzionario e innovativo nel mondo del Cinema, che si pone come obiettivo di sviluppare la formazione imprenditoriale dei giovani attori. Un progetto ambizioso promosso e ideato da CinemaLive, giovanissima compagnia fondata e guidata da Alessandro Costantini, che si svolgerà, dal 18 al 20 novembre, in una suggestiva location alle porte di Roma.

L’evento vuole dare spazio a un argomento sempre poco battuto nelle accademie e nelle scuole di cinema - quello della figura imprenditoriale dell’attore -, il tutto fatto unendo la serietà di una formazione avanzata al clima piacevole e dinamico di un festival cinematografico. Lo scopo? Offrire la migliore formazione possibile sugli aspetti manageriali che caratterizzano la professione attoriale.

«Anche se può non sembrare, l’attore è una figura professionale molto complessa - spiega il Ceo di Cinemalive, Alessandro Costantini - al di là di ciò che si possa pensare si tratta di un professionista che, oltre alle doti artistiche, deve possedere una buona conoscenza del mondo imprenditoriale: dagli aspetti fiscali e amministrativi di una partita IVA, fino alla conoscenza legislativa utile nella lettura di contratti e di liberatorie che riguardano la sua immagine».

Sul palco non ci saranno gli attori, ma i formatori: esperti di marketing, professionisti finanziari, avvocati, produttori cinematografici e, naturalmente, i registi. Si inizierà la mattina, con i corsi, per proseguire, poi, con forum e proiezioni serali a cui prenderanno parte numerose personalità del mondo del Cinema e dello Spettacolo.

La scelta di organizzare questo evento, che gode del patrocinio di AGIS Nazionale - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e ConfAssociazioni branch Spettacolo, Cinema e Teatro, nasce dalla volontà di comunicare ai giovani talenti dello schermo e del palcoscenico che il successo vuol dire non solo curare la parte artistico-espressiva ma anche entrare nel merito e conoscere in profondità la parte correlata all’ambito amministrativo e finanziario.

«L’Actor’s Industry si differenzia da tutte le altre scuole per attori - conclude Costantini - rappresenta un vero e proprio esempio di innovazione nel campo della formazione dei giovani attori. Non esistono percorsi di questo tipo, siamo pionieri e anche un po’ rivoluzionari, e speriamo di aprire una strada su cui possano camminare in molti».