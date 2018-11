Addio all'attore Wayne Maunder: recitò in “Sulle strade della California”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore canadese Wayne Maunder, star del telefilm “Custer”, dove interpretò il leggendario generale del 7° battaglione della cavalleria, è morto nella sua casa di West Hollywood, in California, in seguito ad un infarto, all’età di 83 anni.Dopo una lunga gavetta teatrale, Maunder iniziò la carriera televisiva nel 1967 recitando nel telefilm “Custer”, dove vestì i panni dell’ufficiale dell’esercito americano George Armstrong Custer (1839-1876), impegnato nelle guerre indiane nel West. L’anno dopo sull’onda del successo della serie tv, recitò lo stesso ruolo nel kolossal cinematografico “The Legend of Custer” (1968) di Norman Foster e Sam Wanamaker. Successivamente Maunder si divise tra cinema e tv recitando nelle serie “Lancer”, tra il 1968 e il 1970, “Kung fu”, “F.B.I.”, “Chase”, “Sulle strade della California” e “Le strade di San Francisco”. Sul grande schermo recitò in “I 7 minuti che contano” (1971) e “Porky’s - Quei pazzi pazzi porcelloni (1982)”. Dopo quest’ultimo film decise di ritirarsi dalla scene.