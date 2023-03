Sciopero doppiatori, fondo Nuovo Imaie di 100 mila euro per l'emergenza

Un fondo di non meno di 100.000 euro a sostegno dei doppiatori e direttori del doppiaggio in sciopero. E’ quello che istituirà il NUOVO IMAIE avvalendosi della collaborazione dell’ANAD - Associazione Nazionale Attori Doppiatori - che raccoglierà, attraverso la pubblicazione di un Bando, le richieste di sostegno di tutti i professionisti scioperanti iscritti alla collecting degli Artisti Interpreti Esecutori.

Da settimane le cosiddette “voci nell’ombra” prolungano il loro silenzio, con il conseguente ritardo nella consegna dei prodotti cinematografici e delle serie televisive. I professionisti della categoria chiedono il rinnovo di un contratto di lavoro fermo al 2008, il miglioramento delle condizioni di lavoro e una tutela contro quella che è considerata sempre più una minaccia reale legata alla cessione dei diritti ed un loro utilizzo improprio, ovvero l’Intelligenza Artificiale.

Daniele Giuliani, presidente ANAD: “Dopo 12 anni è il momento di rinnovare questo contratto. Il punto di non ritorno è ampiamente alle spalle, ed è arrivato il momento di alzare la voce. A questo si aggiunge anche l’ombra dell’Intelligenza Artificiale, che giura di saper replicare le nostre emozioni e di essere in grado di cancellare il nostro settore. In un momento buio e difficile, è stato straordinario scoprire che al nostro fianco c’è un Istituto come il Nuovo Imaie, che da sempre ha a cuore il futuro del nostro settore, come più volte dimostrato in passato. Un grazie personale lo voglio dire al Presidente Andrea Micciché e al suo CdA che in un lasso di tempo incredibilmente breve, hanno porto la mano ai doppiatori e ai direttori di doppiaggio che stanno combattendo per il proprio futuro”.

“Il mondo in cui non si esprimeranno più gli Artisti, ma solo intelligenze artificiali, è un mondo che non ci rappresenta” ha dichiarato Andrea Miccichè, presidente NUOVO IMAIE, la collecting che rappresenta in Italia e nel mondo più di un milione di Artisti. “Si tratta di questioni troppo importanti per il futuro di questa insostituibile categoria di professionisti che merita attenzione e la cui dovuta considerazione è garanzia di un lavoro di qualità a beneficio di tutto il comparto audiovisivo. I doppiatori hanno reso grande il cinema italiano, è doveroso dunque continuare a dare un futuro alla nostra storia, e ringrazio l’ANAD per la preziosa collaborazione sul tema. La nostra collecting - ha proseguito - ha intenzione di vigilare affinché nessuna delle professionalità vada perduta e si adopererà in ogni modo – a partire proprio da questo fondo per cui abbiamo deciso di stanziare almeno 100,000 euro - per sostenere con i fatti la categoria dei doppiatori”.

L’ANAD si occuperà di raccogliere le richieste di sostegno dei destinatari del fondo e invierà al NUOVO IMAIE quelle che rispondono ai criteri stabiliti affinché, una volta concluso l’iter, il NUOVO IMAIE provvederà a corrispondere il contributo agli Artisti. Tra i requisiti per accedere al contributo, oltre quelli relativi al reddito, l’aver svolto almeno 20 turni nell’anno solare 2022 e averne perso almeno uno a causa dello sciopero in corso.

Per conoscere tutte le caratteristiche e i requisiti che è necessario possedere per presentare la domanda, i termini e i documenti da inviare, è necessario visitare il sito www.anad.it sul quale sono pubblicati il Bando, la modulistica e le faq.

Il contributo per ogni singolo artista non potrà essere superiore a 1.000,00 euro.