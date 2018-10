Scarlett Johansson torna "vedova nera" ed eguaglia la paga degli uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scarlett Johansson rompe un soffitto di cristallo a Hollywood ed eguaglia i suoi colleghi uomini in fatto di compensi salariali. Secondo quanto riferisce Hollywood Reporter, l'attrice guadagnerà 15 milioni di dollari per il suo ruolo di Black Widow (Vedova nera) nel prossimo film della Marvel incentrato appunto sulla supereroina. Il compenso della Johansson, che è già l'attrice più pagata del mondo, eguaglia quello riconosciuto a Chris Evans e Chris Hemsworth, rispettivamente Captain America e Thor, in "Avengers: Infinity War".