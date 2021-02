“Say Your Prayers” la commedia nera inglese di Harry Michell ora arriva in America

Gravitas Ventures ha acquisito i diritti nordamericani di Say Your Prayers, diretto da Harry Michell e interpretato da Harry Melling, Tom Brooke, Derek Jacobi, Roger Allam, Anna Maxwell Martin e Vinette Robinson.

È prevista un’uscita nelle sale e ondemand il 2 aprile 2021. Scritto da Jamie Fraser e Michell, Say Your Prayers ritrae Tim e Vic, fratelli orfani e cristiani radicali che fanno fuori l’obiettivo sbagliato e si ritrovano ad aspettare l’arrivo di un mentore per completare la loro missione prima che un ispettore detective entri nella loro modo.

«Siamo molto lieti di lavorare con Gravitas ed entusiasti di vedere come il film va incontro al pubblico nordamericano», ha detto il regista Michell in una dichiarazione.

